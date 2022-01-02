Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı

Amasya- Çorum kara yolunda güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı.

DHA
02 Ocak 2022 Pazar, 11:21
Amasya’da güreşçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı
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Kaza saat 09.30 sıralarında Amasya-Çorum kara yolunun, Çavuş köyü mevkisinde meydana geldi. Plakası henüz belirnemeyen Türkiye Petrolleri güreş takımı sporcularını taşıyan midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi yaralandı. Yaralı sporcular, kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


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