Amasya'da 'mevlüt yemeği' 12 kişiyi hastanelik etti

Yayınlanma: 05.08.2023 - 07:35

Güncelleme: 05.08.2023 - 07:35

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şahinler köyünde 11’i kadın 12 kişi, hayatını kaybeden bir yakınları için düzenlenen mevlüt programında yedikleri yemeğin ardından karın ağrısı, kusma gibi şikayetler başlayınca Taşova Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Tedavi altına alınan yurttaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.