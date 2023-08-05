Amasya'da 'mevlüt yemeği' 12 kişiyi hastanelik etti

Amasya’nın Taşova ilçesinde mevlüt yemeği yiyen 12 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İHA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 07:35
Amasya'da 'mevlüt yemeği' 12 kişiyi hastanelik etti
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şahinler köyünde 11’i kadın 12 kişi, hayatını kaybeden bir yakınları için düzenlenen mevlüt programında yedikleri yemeğin ardından karın ağrısı, kusma gibi şikayetler başlayınca Taşova Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Tedavi altına alınan yurttaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


amasya Hastane

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