Amasya'da minibüs ve ticari araç kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı...

Amasya’nın Suluova ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Amasya'da minibüs ve ticari araç kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı...
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DHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:00

Kaza, dün akşam saatlerinde Suluova ilçesi Eski Çeltek Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Serhat D. yönetimindeki 05 BC 618 plakalı minibüs, Mustafa Tarık D. yönetimindeki 55 TH 056 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Bedriye D. ve minibüsteki Erdem C., Berkay A., Bünyamin T. ve Eren T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #amasya

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