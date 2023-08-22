Amasya'da otomobil refüje çarptı: 5 kişi yaralandı!

Amasya'da otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan 5 yaralıdan ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 22.08.2023 - 12:53
Amasya'da otomobil refüje çarptı: 5 kişi yaralandı!
Abone Ol google-news

Amasya'da Sarıyer köyü kavşağında İbrahim Yıldız (64) yönetimindeki 34 LEZ 03 plakalı otomobil refüje çarptı. 

Kazada, sürücü ile araçtaki Sadiman Yıldız (67), Mustafa Yıldız (26), Cemile Koçak (58) ve Tahsin Koçak (55) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sadiman ve Mustafa Yıldız'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


amasya araç çarptı kaza Mustafa Yıldız otomobil sürücü yaralı

İlgili Haberler

Gaziantep’te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Gaziantep’te motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Düzce'deki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Düzce'deki trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Yozgat'taki feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yozgat'taki feci kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler