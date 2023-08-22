Amasya'da otomobil refüje çarptı: 5 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 22.08.2023 - 12:53

Güncelleme: 22.08.2023 - 12:53

Amasya'da Sarıyer köyü kavşağında İbrahim Yıldız (64) yönetimindeki 34 LEZ 03 plakalı otomobil refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki Sadiman Yıldız (67), Mustafa Yıldız (26), Cemile Koçak (58) ve Tahsin Koçak (55) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sadiman ve Mustafa Yıldız'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

