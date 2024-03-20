Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 16:05
Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Puslu" ile bir otomobilde yapılan aramada, 35 gram sentetik uyuşturucu, 124 uyuşturucu hap, 14 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.


amasya haberleri

İlgili Haberler

Amasya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Amasya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

Amasya 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Amasya'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
Amasya'da otobüs yolcusunun üzerinden 12 parça külçe altın çıktı

Amasya'da otobüs yolcusunun üzerinden 12 parça külçe altın çıktı
Amasya’da akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı

Amasya’da akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yerel seçim için geri sayım sürüyor... ASAL Araştırma'dan Eskişehir, Manisa, Denizli ve Samsun anketi

Yerel seçim için geri sayım sürüyor... ASAL Araştırma'dan Eskişehir, Manisa, Denizli ve Samsun anketi
Hapis cezası almıştı: Mahkemeden flaş Dani Alves kararı!

Hapis cezası almıştı: Mahkemeden flaş Dani Alves kararı!
Erdal Beşikçioğlu malvarlığını açıkladı

Erdal Beşikçioğlu malvarlığını açıkladı
Dursun Özbek’ten Florya açıklaması: ‘Galatasaray’ın geleceği…’

Dursun Özbek’ten Florya açıklaması: ‘Galatasaray’ın geleceği…’
CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturması: İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü ifade verdi

CHP'de 'para sayma' görüntüleri soruşturması: İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü ifade verdi
Şanlıurfaspor, Süper Kupa için muhtemel tarihi açıkladı!

Şanlıurfaspor, Süper Kupa için muhtemel tarihi açıkladı!
Kadıköy’deki Osayi Samuel’in grafitisi silindi, belediye talebin emniyetten geldiğini açıkladı

Kadıköy’deki Osayi Samuel’in grafitisi silindi, belediye talebin emniyetten geldiğini açıkladı
Bursa’da kardeşini tarlada öldüren sanık: Cinayet işlediğimi burada öğrendim hakim bey

Bursa’da kardeşini tarlada öldüren sanık: Cinayet işlediğimi burada öğrendim hakim bey