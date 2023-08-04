Kars'taki 8 kişinin öldüğü otobüs kazasında yeni gelişme: Firma, yolcu taşımacılığından çekildi

Yayınlanma: 04.08.2023 - 16:00

Güncelleme: 04.08.2023 - 16:01

Bursa'dan Kars'a giden Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesinde Karakurt Viyadüğü'nde, 30 Temmuz saat 08.00 sıralarında yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Kazada, otobüsteki 8 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

FİRMA OTOBÜS İŞLETMELERİNİ KAPATMA KARARI ALDI

Kazadan dolayı, otobüs işletmelerini kapatma kararı alan Turgut Reis Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis, "Bu elim kazada vefat eden ve yaralanan muhterem hemşehrilerimizin acısını, şahsım ve ailem olarak büyük bir acı ve üzüntüyle yaşadık" dedi.

"BU KARARI ALMAMIZDAKİ TEK NEDEN..."

Otobüs işletmesini yönetim kurulu kararıyla kapatma kararı aldıklarını söyleyen Turgut Reis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu elim kazadan dolayı 27 yıldır Kars halkına hizmet veren Turgutreis Otobüs İşletmesi'nin faaliyetlerini yönetim kurulu kararıyla 20 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla kapatma kararı aldık. Acımız ve üzüntümüz çok büyük. Bu kararı almamızdaki tek neden, üzüntümüzün büyüklüğüdür. Kamuoyuna saygıyla duyuruyor, vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."