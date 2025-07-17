Ambarlı Limanı'nda tanker yangını!

Ambarlı Limanı açıklarında ‘ASLAN 3’ adlı tankerin güverte kısmında saat 12.45 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre; tankerden çıkan dumanlar üzerine çalışanlar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ve deniz polisine haber verdi. Kısa sürede olay yerine Kıyı Emniyeti’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Olay yerine giden Kıyı Emniyet Botu 5 ve Ambarlı Liman Römorkörleri yanan gemiye müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı.

Çıkan yangının kesin nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi. Öte yandan yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.