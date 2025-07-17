Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ambarlı Limanı'nda tanker yangını!

Ambarlı Limanı'nda tanker yangını!

17.07.2025 14:49:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Ambarlı Limanı'nda tanker yangını!

Ambarlı Limanı açıklarında bir tankerin güverte kısmında yangın çıktı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü.

Ambarlı Limanı açıklarında ‘ASLAN 3’ adlı tankerin güverte kısmında saat 12.45 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre; tankerden çıkan dumanlar üzerine çalışanlar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ve deniz polisine haber verdi. Kısa sürede olay yerine Kıyı Emniyeti’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Olay yerine giden Kıyı Emniyet Botu 5 ve Ambarlı Liman Römorkörleri yanan gemiye müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı.

Çıkan yangının kesin nedeninin yapılacak olan inceleme sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi. Öte yandan yangında ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

İlgili Konular: #İstanbul #Yangın #Ambarlı

İlgili Haberler

Şarköy'deki yangın kontrol altına alındı: Tahrip olan alanlar tepeden görüntülendi
Şarköy'deki yangın kontrol altına alındı: Tahrip olan alanlar tepeden görüntülendi 15 Temmuz Salı günü Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında tahrip olan ormanlık alanlar tepeden görüntülendi.
Irak'ta AVM'de yangın... En az 61 kişi hayatını kaybetti!
Irak'ta AVM'de yangın... En az 61 kişi hayatını kaybetti! Son dakika haberi... Irak’ın Kut şehri Valisi Muhammed Cemil Meyyahi, kentteki “Hypermarket” alışveriş merkezindeki yangında en az 61 kişi hayatını kaybetti! yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Kartalkaya yangını davası 10'uncu gününde... Tutuklu sanık Emir Aras: 'Tahliyemi istemiyorum. Kusurlarım olduğunu düşünüyorum'
Kartalkaya yangını davası 10'uncu gününde... Tutuklu sanık Emir Aras: 'Tahliyemi istemiyorum. Kusurlarım olduğunu düşünüyorum' Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Tutuklu sanıklardan Grand Kartal Otel Müdürü Emir Aras çok üzgün olduğunu dile getirerek, "Tahliyemi istemiyorum. Kusurlarım olduğunu düşünüyorum. Savunacak bir yanımı bulamıyorum ama bunları bilerek yapmadım" dedi.