Ambulans ile yaptıkları kazada ağır yaralanmıştı: Hastanede yaşamını yitirdi
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde dün akşam saatlerinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan klarnetçi Türkan Alkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Feci kaza, dün akşam saatlerinde Kaynarca-Karasu yolu Küçük Kaynarca mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametine doğru seyir halinde olan ve içinde hasta bulunan Ö.A. kontrolündeki ambulans ile Sezgin G. kontrolündeki otomobil kavşakta çarpıştı.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Sezgin G. ile yanında bulunan ve düğünlerde klarnet çaldığı öğrenilen Türkan Alkan (55) yaralandı. Ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla Yenikent Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
KURTARILAMADI
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Türkan Alkan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ambulans kazasında hayatını kaybeden Alkan, Kaynarca Karamanlar Mahallesi Yukarı Sarıköy Camii’nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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