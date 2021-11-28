Amcasını ve kuzenlerini öldürmüştü, son mesajı ortaya çıktı
Muğla'da amcası ve iki kuzenini evde yemek yedikleri esnada vurarak öldüren şahıs, olay sonrası WhatsApp hikayesine "Tanıdık, tanımadık kim varsa hakkınızı helal edin" yazdı.
Seydikemer'in kırsal Çatak Mahallesi'nde Adnan B. (58) ve oğulları Yasin B. (29) ile Tahsin B.(27), dün saat 21.30 sıralarında evde yemek yedikleri sırada, aralarında husumet olduğu öğrenilen akrabaları R.B. geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.B., yanında getirdiği av tüfeğiyle amcasına ve kuzenlerine ateş açıp, kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BABA VE OĞULLARI HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, baba ile oğullarının hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yeri incelemesinin ardından Adnan B. ve oğulları Yasin ile Tahsin B.'nin cansız bedenleri, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. R.B. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. R.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
CİNAYET SONRASI PAYLAŞIM YAPTI
Öte yandan R.B.'nin, cinayetin hemen ardından, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki hikaye bölümünde, 'Buradan yazayım. Tanıdık, tanımadık kim varsa hakkınızı helal edin. Ben artık yokum, ulaşamazsanız yani bana. Olması gereken neyse onu yaptım, hoşça kalın' yazısını paylaştığı ortaya çıktı.
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