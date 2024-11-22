Anadolu Basın Birliği etkinliğinde teğmen yemini: ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’

Yayınlanma: 22.11.2024 - 22:35

Güncelleme: 22.11.2024 - 22:43

Anadolu Basın Birliği, kuruluşunun 50’nci yılı kapsamında plaket töreni ve kutlama gecesi düzenledi. Törene, eski Dışişleri Bakanı ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkan Yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Suat Özçağdaş, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın gibi çok sayıda partiden temsilciler katıldı.

Tören, Azerbaycan yöresine özgü halk dansı gösterisiyle başladı. Daha sonra birliğin kuruluşunu anlatan bir sinevizyon gösterildi. Açılış konuşmasını, Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı Bora Zor yaptı. Zor, gazeteciliğin gelenekselden günümüze gelişini anlatmasının ardından disiplin kuruluna sevk edilen teğmenlerin ettiği yemini okuyarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedi.

‘MAJESTE BASINI OLMANIN SONU SARAY SOYTARISI OLMAKTIR’

Birliğin Onursal Başkanı Halil Zor ise, gazetecilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek “Majeste basını olmayın, majeste basını olmanın sonu, saray soytarısı olmaktır” ifadelerini kullandı.

Daha sonra suikast sonucu yitirdiğimiz yazarımız Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı’yı anmak amacıyla hazırlanan sinevizyonlar gösterildi. Sinevizyonların ardından Uğur Mumcu’nun kızı Özge Mumcu’ya ve Ahmet Taner Kışlalı’nın eşi Nilüfer Kışlalı’ya plaketleri verildi.

Plaketleri veren Hikmet Çetin, yaptığı konuşmada, Bora Zor’un teğmenlere destek amaçlı yemin etmesine ilişkin “Umarım kapıdan çıkarken yakalamazlar” iğnelemesini yaptı.

Çetin “Bugün Türkiye’de demokrasi olduğunu söyleyemeyiz. Demokrasi kuvvetler ayrımına dayanır. Kuvvetlerin bir kişide toplandığı bir ülkede demokrasi olmaz” diye konuştu. Törende eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın da plaket aldı. Karayalçın’ın hastalığı sebebiyle katılamaması üzerine plaketi Özçağdaş teslim aldı.