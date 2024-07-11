Anadolu Otoyolu viyadüğünde intihar girişimi

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde bir şahıs viyadüklerde bariyerlerin arkasına geçerek intihar girişiminde bulundu. Şahıs jandarma ekiplerinin ikna çabaları sonucu viyadükten indirildi.

İHA
Yayınlanma: 11.07.2024 - 23:32
Anadolu Otoyolu viyadüğünde intihar girişimi
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Olay, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı ilçesi Darıyeri Hasanbey köyünün Ekrem Özdemir viyadüğü üzerindeki 1. viyadük İstanbul istikametinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, M.A. (30) isimli şahıs, viyadüklerde emniyet şeridine çektiği aracından inerek viyadüğün üstüne çıktı.

Yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

İtfaiye ekipleri viyadüğün altında hava yastığı açarak tedbir alırken bir yandan da jandarma ekipleri ikna etmeye çalıştı.

Jandarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonucunda genç ikna edilerek indirildi. Şahısla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.


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