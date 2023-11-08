Anadolu Otoyolu'nda iki araç çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

Otoyolun Düzce kesiminde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA
Yayınlanma: 08.11.2023 - 08:51
Anadolu Otoyolu'nda iki araç çarpıştı: 6 kişi yaralandı!
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Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Gümüşova Rampaları mevkiinde seyreden Osman Gökşen idaresindeki 41 ALG 968 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki bariyere çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette ilerleyen İbrahim Kırmacı yönetimindeki 34 RZ 2924 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI!

Kazada, 41 ALG 968 plakalı otomobilin sürücüsü Gökşen, yanında yer alan Mustafa Kılıç ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Mevlüde, Hasan Hüseyin, Ezine ve Umut Can Kırmacı yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce ve Sakarya'nın Hendek ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.


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