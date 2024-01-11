Anahtarını kaybeden yaşlı kadın mahsur kaldı!
İskenderun'da evin içerisinde bulunduğu sırada asma kilidin anahtarını kaybeden yaşlı kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti.
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Modernevler Mahallesi’ndeki evinin kapısını kilitlediği asma kilidin anahtarını kaybeden yaşlı kadın, evde mahsur kaldı.
Yaşlı kadının komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, asma kilidi keserek yaşlı kadını mahsur kaldığı evden kurtardı.
Yaşlı kadın, mutluluğunu itfaiye ekiplerine teşekkür ederek dile getirdi.
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