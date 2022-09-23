Anaokulunun bahçesindeki kuyuya düşen çocuk yaralandı

23 Eylül 2022 Cuma, 10:23

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde anaokuluna giden 4 yaşındaki D.Y.E., okul çıkışı öğretmenleri tarafından bahçede annesine teslim edildi.

Bu esnada bahçede bulunan su kuyusunun kapağının üzerinde zıplayan çocuk, kapağın kırılması sonucu kuyuya düştü.

Anne ve öğretmenlerinin müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Ekiplerce kuyudan çıkarılan yaralı çocuk, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı.