Müdür yardımcısından eylem yapan öğrenciye skandal sözler: 'Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın...'

İstanbul'da, Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı eylem yapan öğrencilerden birine yönelik "Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın, sokakta kalma diye biliyorsun değil mi?" ifadesini kullandı. O anlar kameraya yansıdı.

Müdür yardımcısından eylem yapan öğrenciye skandal sözler: 'Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 17:57

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) proje okul uygulaması kapsamında yaptığı son atamalar, ülkenin en köklü liselerinde öğretmen krizine yol açtı. 

Birçok öğretmen görevden alınarak norm fazlası ilan edilirken, öğrenciler dersleri boykot etti, mezunlar ve veliler okul kapılarında nöbete başladı.

Bugün de lise öğrencilerinin eylemleri devam etti.

MÜDÜR YARDIMCISINDAN SKANDAL SÖZLER!

Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı eylem yapan öğrencilerden birine yönelik "Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın, sokakta kalma diye biliyorsun değil mi?" ifadesini kullandı.

BirGün'ün aktardığı habere göre; o anlar kameraya da yansıdı.


Etiketler: #Lise #okul müdürü

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