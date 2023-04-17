Anbean kameraya yansıdı: Otobüs şoförü uyuyakaldı, yolcular ölümden döndü

Bursa’da yolcu dolu bir halk otobüsünün şoförü direksiyon başında uyuyakalınca tarlaya uçtu. Yolcuların ölümden döndüğü anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 11:03
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Merkez Nilüfer ilçesinde, yolcu dolu bir halk otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken, şoför uykuya daldı. Yolun virajlı kısmına gelen otobüs araziye uçtu.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Aracın savrulmasıyla kendine gelen şoför frenleyerek durabildi.

Kazada şans eseri karşı şeritten gelen bir araç veya bina olmaması muhtemel bir facianın da yaşanmamasına sebep oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otobüsün içinde savrulan yolcuların ölümden döndüğü anlar ise araç içindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Büyük şans eseri kazada ölen ve ciddi şekilde yaralanan olmadı. Hafif yaralılar ise hastanedeki ilk müdahalenin ardından taburcu edildi


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