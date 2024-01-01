Anbean kameraya yansıdı: Şanlıurfa’da yol ortasında tekme-tokat kavga!

Yayınlanma: 01.01.2024 - 12:05

Güncelleme: 01.01.2024 - 12:05

Abide kavşağında, dün gece saatlerinde aynı otomobilde bulunanlar, henüz bilinmeyen nedenle yol ortasında durdurdukları araçtan inerek tartışmaya başladı.

TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

Tartışma kısa sürede tekme- tokat kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Tarafların polise şikayetçi olmadığı olayda, kavga edenlerden biri otomobille, diğerleri yaya olarak bölgeden uzaklaştı.