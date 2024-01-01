Anbean kameraya yansıdı: Şanlıurfa’da yol ortasında tekme-tokat kavga!
Şanlıurfa’da yeni yılın ilk saatlerinde yol ortasında durdurdukları otomobilden inenler, tekme- tokat kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Abide kavşağında, dün gece saatlerinde aynı otomobilde bulunanlar, henüz bilinmeyen nedenle yol ortasında durdurdukları araçtan inerek tartışmaya başladı.
TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER
Tartışma kısa sürede tekme- tokat kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Tarafların polise şikayetçi olmadığı olayda, kavga edenlerden biri otomobille, diğerleri yaya olarak bölgeden uzaklaştı.