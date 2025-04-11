Anbean kaydedildi: Bayrampaşa’da silahlı yumruklu kavga!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 09:49

Güncelleme: 11.04.2025 - 10:07

Olay, akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Caddede henüz bilinmeyen bir nedenle 4 kişi arasında kavga çıktı.

Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada, 1 kişi yanında bulunan silahı çıkararak çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

Çıkan kavgada olay yerinden geçen devriye ekipler taraflara müdahale etti.

Polis kavgaya karışan 4 kişiyi ekip aracına bindirerek polis merkezine götürdü.

Yaşanan tekmeli yumruklu silahlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.