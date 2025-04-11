Anbean kaydedildi: Bayrampaşa’da silahlı yumruklu kavga!
Bayrampaşa'da caddede henüz bilinmeyen bir nedenle 4 kişi arasında kavga çıktı. Kavga edenlerden biri, yanında bulunan silahla çevreye rastgele ateş etmeye başladı.
Olay, akşam saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Caddede henüz bilinmeyen bir nedenle 4 kişi arasında kavga çıktı.
Tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgada, 1 kişi yanında bulunan silahı çıkararak çevreye rastgele ateş etmeye başladı.
Çıkan kavgada olay yerinden geçen devriye ekipler taraflara müdahale etti.
Polis kavgaya karışan 4 kişiyi ekip aracına bindirerek polis merkezine götürdü.
Yaşanan tekmeli yumruklu silahlı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: #bayrampaşa #kavga #silahlı kavga
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