Anbean kaydedildi... Beylikdüzü’nde tekmeli yumruklu kavga!

Beylikdüzü Marina'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Bir kişinin silahla ateş ettiği kavgada yaralanan olmazken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anbean kaydedildi... Beylikdüzü’nde tekmeli yumruklu kavga!
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DHA
Yayınlanma: 20.10.2024 - 12:54

Olay, 20 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde Beylikdüzü Marina'da meydana geldi.

İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü.

Olayda bir kişi silahıyla ateş ederken kurşunun kimseye isabet etmediği öğrenildi.

Yaralanan kimsenin olmadığı kavgada tarafları çevredekiler güçlükle ayırdı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Etiketler: #beylikdüzü #tekme #yumruk #kavga

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