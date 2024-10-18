Van'da silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Van’ın Edremit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Van'da silahlı kavga: 3 kişi yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 18.10.2024 - 16:03

Edremit ilçesinde, sabah saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ş.E., A.E. ve İ.E. isimli şahıslar yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kavganın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.


Etiketler: #silahlı kavga #kavga

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