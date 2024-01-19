Anbean kaydedildi... Bursa'da yayanın hayatını kurtaran manevra!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 10:07

Güncelleme: 19.01.2024 - 10:24

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi üzerinde Mustafa Karakuş idaresindeki motosiklet seyir halindeyken, sağa dönmek için sinyal vererek şerit değiştirdi.

O sırada bir midibüsün önünden geçen yaya ile motosiklet sürücüsü gözgöze geldi. Muhtemel bir kaza, motosiklet sürücüsü Karakuş’un bir anlık refleksi sayesinde kıl payı önlendi.

O anlar, saniye saniye kask kamerasına yansıyan motosiklet sürücüsü Mustafa Karakuş, "Ben de olayın şaşkınlığını yaşıyorum" dedi.