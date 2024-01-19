Anbean kaydedildi... Bursa'da yayanın hayatını kurtaran manevra!
Bursa’da motosiklet sürücüsünün yolun karşısına geçen yayaya çarpmamak için hayat kurtaran manevrası kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi üzerinde Mustafa Karakuş idaresindeki motosiklet seyir halindeyken, sağa dönmek için sinyal vererek şerit değiştirdi.
O sırada bir midibüsün önünden geçen yaya ile motosiklet sürücüsü gözgöze geldi. Muhtemel bir kaza, motosiklet sürücüsü Karakuş’un bir anlık refleksi sayesinde kıl payı önlendi.
O anlar, saniye saniye kask kamerasına yansıyan motosiklet sürücüsü Mustafa Karakuş, "Ben de olayın şaşkınlığını yaşıyorum" dedi.
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