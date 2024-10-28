İstanbul'da sirenli, abartı egzozlu düğün konvoyu trafiği kapattı
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün konvoyu yapan bir grup, araçlarındaki siren ve abartı egzozla ses çıkartıp yolu trafiğe kapattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.
Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde düğün nedeniyle konvoy yapan bir grup, yolu trafiğe kapattı.
OTOBÜS DURAĞINI KAPATTILAR
Araçlarındaki sirenlerini çalan ve abartı egzozlarla ses çıkartarak çevreyi rahatsız eden grup, İETT durağını da kapattı.
Yurttaşların toplu ulaşım araçlarına ulaşmakta zorluk çekerken, cadde üzerindeki trafik tamamen durdu.
Tepki çeken o anlar bir başka yurttaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Etiketler: #Arnavutköy #Düğün konvoyu
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