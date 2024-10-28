İstanbul'da sirenli, abartı egzozlu düğün konvoyu trafiği kapattı

Yayınlanma: 28.10.2024 - 15:47

Güncelleme: 28.10.2024 - 15:47

Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde düğün nedeniyle konvoy yapan bir grup, yolu trafiğe kapattı.

OTOBÜS DURAĞINI KAPATTILAR

Araçlarındaki sirenlerini çalan ve abartı egzozlarla ses çıkartarak çevreyi rahatsız eden grup, İETT durağını da kapattı.

Yurttaşların toplu ulaşım araçlarına ulaşmakta zorluk çekerken, cadde üzerindeki trafik tamamen durdu.

Tepki çeken o anlar bir başka yurttaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.