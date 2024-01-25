Anbean kaydedildi... İki grup arasında tekme tokat kavga!

Yayınlanma: 25.01.2024 - 09:57

Güncelleme: 25.01.2024 - 09:57

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi Köyiçi Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir kişi yere düşürdüğü kişiyi, art arda darbetti.

Gruptaki başka bir kişi ise, yerdeki kişiye tekme atarak kaçtı. Kavga, araya girenlerin yardımıyla son buldu.

KAVGA CEP TELEFONUNA YANSIDI!

Kavga anları ise, cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, iki kişinin kavga etmesi ve yere düştükleri görülüyor.

Yerde de birbirlerine vurmaya devam eden taraflar araya girenlerin yardımıyla ayrılıyor.