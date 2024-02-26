Anbean kaydedildi... İki grup arasında tekme tokat kavga!

Silivri'de iki grup arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. Uzun süre devam eden kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu

DHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 11:36
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Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan Eski Festival Alanı'nda dün 18.30 sıralarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gruptakiler tekme tokat birbirine saldırdı.

Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


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