Anbean kaydedildi... Kasiyer kadın darbedildi!

Yayınlanma: 05.05.2025 - 11:08

Güncelleme: 05.05.2025 - 11:08

Olay geçen cuma günü saat 16.48’de Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’ndeki BİM isimli zincir marketin şubesinde meydana geldi

İddiaya göre, markete gelen yabancı uyruklu bir şahıs, ekmek aldıktan sonra kasaya gitti. Ödeme almak üzere kasaya gelen kasiyer kadın ile erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Ardından adam kapıya doğru yönelirken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Adam kadına önce tekme ardından yumruk attı. Kadın yere düşerken, saldırgan koşarak uzaklaştı.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar kameraya yansındı.