Anbean kaydedildi... Mağaza açılışında izdiham!
Bursa'da ev eşyaları ve aletleri satan mağaza açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi.
İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.
Uzun kuyruklar oluşturan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son ankette çarpıcı sonuç
- Ankara'da yetişiyor, faydaları saymakla bitmiyor
- 'YPG, havalimanında kontrolü ele geçirdi’
- Karar verildi! Yönetim ve teknik direktör...
- 'Zenginleştin mi, haram yedin mi?'
- Ele geçirilen matbaa ve tutuklamaları paylaştı!
- İsrail’in yeni cephesi: Halep
- Özgür Özel, anket sonuçlarını paylaştı
- 'Üstadım durum pek de öyle değil galiba...'
- Antalya açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem!