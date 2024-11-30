Anbean kaydedildi... Mağaza açılışında izdiham!

Bursa'da ev eşyaları ve aletleri satan mağaza açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Anbean kaydedildi... Mağaza açılışında izdiham!
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DHA
Yayınlanma: 30.11.2024 - 16:36

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi.

İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı.

Uzun kuyruklar oluşturan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 


Etiketler: #Bursa #mağaza #izdiham

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