Anbean kaydedildi... Metal parça araca ok gibi saplandı!
Bursa'da lodos nedeniyle İnegöl’de bir mobilya imalathanesinin terasında düşen Nuri C., beyin kanaması geçirdi. Kestel’de ise inşaattan düşen metal parça, park halindeki otomobile zarar verdi.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinin terasında onarım yaptığı sırada sac levhanın kırılması sonucu 67 yaşındaki Nuri C. 3 metreden düşerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yapılan incelemede, Nuri C.’nin beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Öte yandan Kestel ilçesinde de lodosun etkisiyle bir inşaattan düşen metal parça, park halindeki bir otomobilin tavanına saplandı. ,
O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
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