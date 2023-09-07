ANGİKAD, kadın girişimciler için önerilerini açıkladı

Yayınlanma: 07.09.2023 - 16:25

Güncelleme: 07.09.2023 - 16:26

ANGİKAD Girişimci İş Kadınları Derneği, cumhuriyetin 100. yılı için hazırladığı "Cumhuriyetin 100. yılında kadın girişimciler için 100 öneri" projesinin tanıtımını Ankara’da bir otelde gerçekleştirdi.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, TKKB Başkanı ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazoğlu’nun katıldığı programda konuşan dernek başkanı Gözde Diker, çalışmalarını “Ekonomide kadın gücüyle büyümek, güçlü bir ülke inşa etmek demektir" ilkesiyle yürüttüklerini belirtti. Temel sorunların, farklı sektörlerde dahi aynı başlıklar altında toplandığına işaret eden Diker, önerilerini 5 başlık altında topladıklarını söyledi.

"ÖNCE KADIN ETKİLENİYOR"

Kadın girişimcilerin, güçlü Türkiye anlamına geldiğini söyleyen Diker, şunları kaydetti:

"Değişim, eşitlik yolu ile başlar. Fırsat eşitliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından kadınların iş dünyasında adil ve eşit haklara erişimlerini sağlamayalıyız. Kadınların işe alımlarında ve terfilerde ayrımcılığa uğramaması, ücret eşitliğinin güvence altına alınması sağlanmalı, denetimler artırılmalı. Teşvik edici politikaların ve kotaların uygulanması oldukça önemli. Kadınların haklarını savunmak ve cinsiyet eşitliği konusunda hukuki destek sunmak için özel birimlerin oluşturulmasını ve hukuki yardım hizmetlerinin güçlendirilmesini talep ediyoruz. Özellikle afet, kriz veya savaş gibi acil durumlarda etkilenme olasılığı yüksek olan kadınların daha hızlı bir şekilde toparlanabilmesi için politikaların önceden oluşturulması elzem. Fırsat eşitliği odaklı teşvikler talep ediyoruz. Krizlerden ve sosyo-kültürel eşitsizliklerden her zaman birinci derecede etkilenen kadınların, çalışma hakkından eşit şekilde yararlanması sağlanmalı. Bu alanda yapılan çalışmaların işleyişteki yetersizliği, yaptırım gücünün etkisizliği ve ihtiyacın tam olarak karşılanamadığı gerçeği yadsınamaz"

"DAYANIŞMAYLA AŞILIR"

TKKB Başkanı Yılmaz ise konuşmasına, Avrupa Şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutlayarak başladı. Yılmaz,"A Milli Kadın Voleybol Takımımız, cumhuriyetin özgür kadınlarının neler yapabileceğini bizlere bir kez daha göstermiş oldu" derken, milli takıma yönelik eleştirilere ise "Spordan dolayı linç yemediler. Bu yüzden bu linç ancak dayanışma ile aşılır" yanıtını verdi.

Yılmaz, "Kadınların çalışma hayatına katılımlarının artması, ekonomilerin en temel meselelerinden biri. Sürdürülebilir kalkınma, bağımsız ekonomi, üretimin devamlılığından bahsedebilmemiz için kadınların toplum hayatının her safhasında yer almasını savunmamız ve desteklememiz gerekiyor. Büyük Önder’in söylediği gibi çok iyi biliyoruz ki güçlü bir ülke, ancak kadın ve erkeklerin birlikte çalışarak üretmesi, sosyal gelişimlerini sağlamasıyla mümkün olabilir" dedi.

"SOSYAL ADALETIN ŞARTI"

ASO Başkanı Ardıç da A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutlayarak, "Atatürk’ün kızları, cumhuriyetin 100. yılında büyük gurur yaşattı. Türk kadının mücadeleci ruhunu tüm dünyaya gösterdiler” dedi.

Kadınların, çalışma yaşamında en dezavantajlı grubu oluşturduğuna işaret eden Ardıç, "Nüfusumuzda sayısal olarak eşitlik varken, işgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70’in üzerinde, kadınlarda ise yüzde 30 civarında. Erkeklerde oran iki kat daha yüksek. İşgücüne dahil olan kadınlarda bu yılın haziran ayı verileriyle işsizlik oranı yüzde 13,8 ile erkeklerin işsizlik oranından yüzde 60 daha yüksek. Kadının ilerlemesi, sosyal adaletin şartı. Güvenli bir toplumun ve sürdürülebilir kalkınmanın da ön koşuludur" ifadelerini kullandı.