Aniden fenalaşan 25 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Daday ilçesinde aniden fenalaşan genç, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aniden fenalaşan 25 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 02.03.2025 - 11:52

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesinde aniden fenalaşan 25 yaşındaki Nuri Savaş, sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalesi yapılan Savaş, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Savaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Savaş’ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakiben Daday ilçesinde Merkez Kolukaraoğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çamkonak köyünde toprağa verileceği öğrenildi.


Etiketler: #kastamonu

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