Anız yangını TOMA ile söndürüldü!
Siirt'te arazide çıkan anız yangını, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ile söndürüldü. Yangında 5 dönüm arazi zarar gördü.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası karşısındaki arazide, gece saatlerinde anız yangını çıktı.
5 DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ!
Alevlere, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ile müdahale edildi.
TOMA ile yangın söndürülürken, itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.
Yangında 5 dönüm arazinin de zarar gördüğü aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Avrupa devi şartları gevşetti
- 'Türkiye'yi derhal terk edin!'
- FOX TV reytinglerde çakılan dizinin fişini çekti
- Gazze'de hastaneye kanlı saldırı!
- 1 kişi hayatını kaybetti, 63 yaralı var
- Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'ten geçti
- 'Böyle bir adım attığınızda...'
- 'Benekli Ayhan' sessizliğini bozdu
- Seçime ayarlı 'kontrollü karşıtlık'...
- 'Hamas IŞİD'i daha mantıklı gösteriyor'