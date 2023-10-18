Anız yangını TOMA ile söndürüldü!

Siirt'te arazide çıkan anız yangını, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ile söndürüldü. Yangında 5 dönüm arazi zarar gördü.

DHA
Yayınlanma: 18.10.2023 - 15:54
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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası karşısındaki arazide, gece saatlerinde anız yangını çıktı.

5 DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ!

Alevlere, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ile müdahale edildi.

TOMA ile yangın söndürülürken, itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.

Yangında 5 dönüm arazinin de zarar gördüğü aktarıldı.


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