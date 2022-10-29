Anjiyo olmuştu... Necati Şaşmaz sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Necati Şaşmaz'ın fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve anjiyo olduğu iddia edilmişti. Kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi nedeniyle damar açma operasyonu geçirdiğini öğrenilen ünlü oyuncu Şaşmaz'dan açıklama geldi.
Yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen ünlü Necati Şaşmaz’ın son durumuyla ilgili açıklama geldi. Şaşmaz’ın kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi ile anjiyo olduğu belirtildi.
Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile anılan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Şaşmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
TABURCU OLDU
Öte yandan Şaşmaz'ın rahatsızlığı ile ilgili de açıklama yapan Akay, "Necati Şaşmaz yoğun bakımda değil. Şaşmaz, göğüs ağrısı, sol kolda ağrı ve uyuşukluk gibi şikayetlere Çarşamba günü hastaneye başvurdu. Koroner arter hastalığı olarak bilinen kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi nedeni ile damar açma operasyonu geçirdi. Ancak operasyon çok büyük değildi ve kısa sürede taburcu oldu. Şu an evinde dinlenen Necati Şaşmaz’ın sağlık durumu çok iyi. Kendisine sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri önerildi" ifadelerini kullandı.
Necati Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin ardından çalışmalarına döndüğü öğrenildi.
"İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ"
Oyuncu da sağlık durumunu merak edenler için bir paylaşım yaptı ve şu mesajı yazdı:
"Geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu. Teşekkürler. Geçmiş oldu. İşimizin başındayız."
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