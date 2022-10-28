Necati Şaşmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

28 Ekim 2022 Cuma, 14:09

Yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilen ünlü Necati Şaşmaz’ın son durumuyla ilgili açıklama geldi. Şaşmaz’ın kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi ile anjiyo olduğu belirtildi.

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile anılan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Şaşmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

TABURCU OLDU

Öte yandan Şaşmaz'ın rahatsızlığı ile ilgili de açıklama yapan Akay, "Necati Şaşmaz yoğun bakımda değil. Şaşmaz, göğüs ağrısı, sol kolda ağrı ve uyuşukluk gibi şikayetlere Çarşamba günü hastaneye başvurdu. Koroner arter hastalığı olarak bilinen kalp damarlarında tıkanıklık teşhisi nedeni ile damar açma operasyonu geçirdi. Ancak operasyon çok büyük değildi ve kısa sürede taburcu oldu. Şu an evinde dinlenen Necati Şaşmaz’ın sağlık durumu çok iyi. Kendisine sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri önerildi" ifadelerini kullandı.