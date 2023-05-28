Yayınlanma: 28.05.2023 - 22:24

Güncelleme: 28.05.2023 - 22:24

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından ANKA Haber Ajansı'nın kimin olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, ANKA kimin? ANKA Haber Ajansı sahibi kim? ANKA Haber Ajansı ne zaman kuruldu? ANKA Haber Ajansı nerede?



ANKA HABER AJANSI KİMİN?

Anka Haber Ajansı (ANKA), Türkiye merkezli faaliyet gösteren bir haber ajansı. ANKA kurucuları Altan Öymen ve Müşerref Hekimoğlu'dur. Türkiye'de habercilik ekolü oluşturan bir kuruluş olarak öne çıkan ANKA 46 yıl aralıksız hizmet sağladıktan sonra 2018 yılının sonlarında kapansa da 2019 İstanbul ara yerel seçimi sürecinde Güneşim Medya çatısı altında yeniden faaliyete geçmiştir.

ANKA HABER AJANSI NE ZAMAN KURULDU?

ANKA HABER AJANSI’nın kökeni 1950’de kurulan Ankara Ajansı’na dayanmaktadır. 1953 yılında dönemin iktidarı tarafından kapatılan ANKA, 1972 yılında yeniden yayın hayatına başlamıştır. Bu dönemde gazeteciler için bir okul olma özelliği de kazanan ANKA, 2018 yılında kapanmasının hemen ardından 2019 yılında yeniden açılmıştır.

Türkiye’nin çok partili rejime geçişiyle birlikte, 1950 genel seçimlerinin ardından hükümet kontrolündeki ajanslarda egemen olan tek sesliliği kırmak, halkın doğru haber alma ihtiyacını karşılamak amacıyla Gazeteci-Yazar Kemal Zeki Gençosman tarafından kuruldu. ANKA’nın ilk bülteni 21 Ağustos 1950’de yayınlandı. Ancak, dönemin iktidarı Demokrat Parti’nin çıkardığı yasa ile 14 Aralık 1953 tarihinde mallarına el konulan ANKA Ajansı kapatıldı.

ANKA’nın ikinci defa doğması yine bir Türkiye tarihindeki kırılma dönemlerinden birine rastlar.

Türk basın tarihine damga vurmuş olan ve Günaydın Gazetesi’ni çıkartan Haldun Simavi, 12 Mart 1971 darbesinin ardından yazdığı bir yazı nedeniyle Akşam Gazetesi ile ilişiği kesilen Altan Öymen’i ANKA’yı yeniden canlandırmaya teşvik etti. Öymen, Akşam Gazetesi’nden aldığı işten çıkarılma tazminatı ve Günaydın'dan kapora olarak aldığı 20 bin TL ile ANKA için, Kızılay’da tek odalı ilk ofisi tutarak yola çıktı.

Abonelerine Ankara haberlerini geçmeyi amaçlayan ajansın kurucu kadrosunda, Altan Öymen’in dışında; Gül Önet, Sevgi Soysal ve Ali Polat da yer aldı.

1977 yılında Öymen’in kariyerini siyasette sürdürme kararının ardından Müşerref Hekimoğlu'nun yönetiminde ANKA yoluna gazetecilerle devam etti ve bu dönemde anonim şirketi haline geldi. Hekimoğlu'nun 10 Ekim 2004 tarihinde yaşamını yitirmesi üzerine, ajansın yönetimini Nazif Ekzen devraldı. 2006'da ise yönetim Veli Özdemir ve Nuri Sefa Erdem’e geçti. Bu dönemde ekonomik darboğaza giren ANKA'da muhabirler, ilk kez 2008 yılında grev kararı alsa da Türkiye Gazeteciler Sendikası ile yapılan anlaşma sonucunda grevden vazgeçildi. Ancak şirket, 2013 yılında iflasını istedi.

ANKA, 2018 yılında Ankara 21. İcra Dairesi kararı ile kapatıldı.

ANKA Haber Ajansı, kısa süre içerisinde adına yaraşır biçimde küllerinden yeniden doğdu. “ÖZGÜR, TARAFSIZ HABER...” sloganıyla Genel Müdür Ahmet Dirican önderliğinde yeniden yapılanan ANKA; çölleşen Türk medyasına yeni bir nefes getirdi.

İlk olarak 23 Haziran 2019 seçimlerinde tek kaynaktan gelen seçim verilerine karşı alternatif sağlayarak adını duyurdu.

Bilişimdeki gücüyle sağladığı bu başarının ardından da Ajans kimliğiyle yeniden örgütlendi ve ulusal-yerel ve uluslararası bazda yayın yapan çok sayıda televizyon, gazete ve internet sitesine haber servisine başladı.

ANKA HABER AJANSI NEREDE?

ANKA Haber Ajansı Ankara'nın Çankaya ilçesindedir. ANKA Haber Ajansı adresi; Atatürk Bulvarı No: 154/B Çankaya-ANKARA