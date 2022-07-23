Ankapark'ın geleceğine Ankara halkı karar verecek

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 14:08

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 3 yıllık hukuki mücadelenin ardından 18 Temmuz 2022 tarihinde mahkeme kararıyla ABB’ye devredilen Ankapark’ın geleceğini düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında Başkentlilerin belirleyeceğini açıkladı.

Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Başkentlilerden “forms.ankara.bel.tr/ankapark” adresi üzerinden öneri formunu doldurarak Ankapark’ın geleceğine karar vermelerini istedi.

ANKET ÖNERİ FORMU AÇILDI

Anket öneri formunun ‘forms.ankara.bel.tr/ankapark’ adresi üzerinden açıldığını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Belediyemize teslimi gerçekleşen Ankapark’ın hasar tespit çalışmaları ile birlikte değerlendirmeler yapılacaktır. Siz Ankaralılar olarak Ankapark alanının nasıl değerlendirilmesini istersiniz?” paylaşımında bulundu.

“Sizce Ankapark ne olmalı?” sorusunun yer aldığı formu doldurarak Ankapark’ın geleceğine yönelik kararı Başkentlilere bıraktıklarını belirten Yavaş, paylaşımına “Ankapark’a yatırılan 801 milyon dolarda Ankaralıların dişinden tırnağından artırıp ödediği vergilerin, tertemiz alın terinin hakkı var. İşte bu yüzden şeffaf olacağız, hesap vereceğiz, Ankapark’ın geleceğine birlikte karar vereceğiz” notunu düştü.