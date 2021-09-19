Ankara 2 No’lu Baro, kurulması için gereken 2 bin imzaya ulaştı
Çoklu baroyu öngören yasanın ardından çalışmalarına başlanan Ankara 2 No’lu Baro için sona gelindi. Kurucuların bir yılı aşkın süredir devam eden çalışmaları sonucunda kuruluş için gerekli imza sayısı toplandı.
İktidarın, baroları bölmek için çıkardığı belirtilen, muhalefetin ise “yargının iktidar eliyle siyasallaşacağı” gerekçesiyle karşı çıktığı “çoklu baro”yu öngören yasanın ardından çalışmalarına başlanan Ankara 2 No’lu Baro için sona gelindi. 21 Ağustos 2020’de çalışmalarına başlayan kurucular, bir yılı aşkın süre sonra kurulması için yasal sınır olan 2 bin imzaya ulaştı. “Biraz daha yüksek, ‘rahat’ bir sayı ile Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başvuru yapmak isteyen” kurucuların, bir hafta daha çalışmalarını sürdüreceği, ardından başvuruda bulunacağı öğrenildi.
ADNAN OKTAR BAĞLANTISI
Kurucular arasında yer alan Ali Aydın Akpınar’ın, Ağustos 2020’de MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmesi dikkat çekmişti. Yıldız, görüşmeyi, “Sayın Genel Başkanımıza kuruluşla ilgili arzda bulunarak, emir ve talimatlarını aldık” ifadeleri ile duyurmuştu. Cumhuriyet; ikinci baro için yürütülen çalışmada kamu avukatlarına baskı yapıldığı iddialarını gündeme getirmişti. Kurucular arasında yer alan ve uzun yıllar eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın avukatlığını yaptığı bilinen Yakup Erikel’in adı, suç örgütü lideri Adnan Oktar’a ilişkin davada, Oktar’ın avukatları arasında yer almıştı. Oktar’ın sağ kolu olarak bilinen ve örgütün iki numaralı ismi Tarkan Yavaş’ın evinde ele geçirilen dijitallerde de birçok kez Erikel’in adının geçtiği iddia edilmişti.
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