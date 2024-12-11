Banyodaki soba facia getiriyordu: Diyarbakır’da ev yangını!
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde banyoda yakılan odun sobası ev yangınına neden oldu.
Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 23.Sokak’ta bir binanın 6’ıncı katında kalan yaşlı çiftin banyoda yaktığı odun sobası nedeniyle evde yangın çıktı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Komşular, çifti evden çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sağlık ekipleri, tedbir amaçlı yaşlı çifttin sağlık kontrollerini yaptı.
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