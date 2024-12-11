Trabzon’da 7 katlı binanın çatısında korkutan yangın!
Sürmene ilçesinde 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Büyük zarara yola açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Yemişlik Mahallesi’nde 7 katlı apartmanın çatısında öğle saatlerinde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm çatıyı kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına merdivenli itfaiye aracıyla müdahale etti. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.
Binanın çatısında büyük zarara yola açan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
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