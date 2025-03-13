Kötü koku ekipleri harekete geçirdi: 70 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 70 yaşındaki bir erkek, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Kötü koku ekipleri harekete geçirdi: 70 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 21:05

Olay saat 17.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Gazi Magosa Caddesi'nde bulunan apartmanın zemin katında meydana geldi.

Üst katta ikamet eden vatandaşlar, zemin kattan kötü kokuların geldiğini fark ederek 112’ye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girince Mesut Nazlı'nın (70) hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Mesut Nazlı'nın günler önce hayatını kaybettiği belirlendi. Nazlı'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Etiketler: #yaşlı #ölü #kötü koku

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