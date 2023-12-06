Ankara Büyükşehir Belediyesi yakacak desteğine başladı

Yayınlanma: 06.12.2023 - 11:49

Güncelleme: 06.12.2023 - 11:49

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal yardım alan yurttaşların başkent kartlarına kömür ve doğalgaz desteğinin ilk ödemesini yatırdı.

Isınma şekli soba olan 25 bin aileye toplam 144 milyon 720 bin TL kömür desteği ve ısınma şekli doğalgaz olan 153 bin 654 aileye ise 76 milyon 827 bin TL tutarındaki doğalgaz desteğinin ilk ödemesi başkent kartlara yapıldı.

3 ay boyunca toplam 230 milyon 481 bin TL’lik destek verilmesi öngörülüyor. Aylık 500 TL olarak hazırlanan ısınma desteği aralık, ocak ve şubat aylarını kapsıyor.

ABB, sosyal yardım alan ailelere yaptığı ısınma desteğine bu yıl da devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ısınma şekli soba olan 25 bin aileye toplam 144 milyon 720 bin TL kömür desteği ödemesinin ardından, ısınma şekli doğal gaz olan 153 bin 654 aileye ise 76 milyon 827 bin TL tutarındaki doğal gaz desteğinin ilk ödemesini başkent kartlarına yatırdı. 3 ay boyunca toplam 230 milyon 481 bin TL’lik destek verilmesi öngörülüyor. Aylık 500 TL olarak hazırlanan ısınma desteği aralık, ocak ve şubat aylarını kapsıyor.