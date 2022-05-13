Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Anıtkabir çevresindeki inşaatlara dair açıklama

13 Mayıs 2022 Cuma, 20:13

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Anıtkabir çevresinin 10 katlı inşaata açıldığına dair yapılan paylaşımlar ile ilgili açıklama yaptı.

Yurttaşlardan gelen itirazların değerlendirilip, söz konusu parseldeki yapı yüksekliğinin 5 kat olarak onaylandığının belirtildiği açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve hatıralarına saygılı bir şekilde Ankara’ya hizmet etmeyi sürdürecektir" denildi.

ABB, Anıtkabir çevresinin 10 katlı inşaata açıldığı iddialarına, “Anıtkabir çevresinin 10 katlı inşaata açılması iddiaları gerçek dışıdır” başlıklı bir açıklama ile yanıt verdi.

Söz konusu parselde herhangi bir plan değişikliği yapılmadığının vurgulandığı açıklama şöyle: