Son Dakika: HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldı

01 Mart 2022 Salı, 21:49

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla kaldırıldı.

Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Karma Komisyon raporu Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü.Güzel adına Grup Başkanvekili Saruhan Oluç savunma yaptı. Oluç'un savunma konuşması 3 saat sürdü.

Savunmanın ardından oylamaya geçildi. Elektronik sistemle yapılan oylamada Güzel'in dokunulmazlığı 313 'evet'e karşılık 52 'hayır' oyuyla kaldırıldı.

Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması ile hakkındaki iddialarla ilgili yargı sürecinin de önü açılmış oldu.

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