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Ankara'da avukata silahlı saldırı: Soruşturmada yeni gelişme!

Ankara'da avukata silahlı saldırı: Soruşturmada yeni gelişme!

22.07.2025 14:24:00
Güncellenme:
DHA
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Ankara'da avukata silahlı saldırı: Soruşturmada yeni gelişme!

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, dün Sincan'da haciz işlemi sırasında silahlı saldırıda yaralanan Avukat Doğan Polat'ın durumunun iyiye gittiğini belirterek, olayla ilgili 3 kişinin gözaltında, ancak silahı ateşleyen saldırganın firari olduğunu belirtti.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde haciz işlemi yapıldığı sırada, İstanbul 1 No'lu Barosu'na kayıtlı avukat Doğan Polat uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Yaralanan Polat, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ankara Batı İcra Müdürlüğü personelinin de bulunduğu haciz mahallinde meydana gelen saldırıyla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"SİLAHI ATEŞLEYEN ŞAHIS FİRARİ"

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Polat'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Şahıslar hakkında 'Öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülüyor. Halen 3 şahıs gözaltında ve gözaltı süreleri uzatılabilir. Silahı ateşleyen şahıs firari, ancak yakalanması için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Süreci baromuz adına arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz" dedi.

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