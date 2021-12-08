Melih Gökçek Özgür Özel'i hedef aldı: Özel'den tepki gecikmedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, pazar günü burnundan ameliyat olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında ağır ithamlarda bulundu. Gökçek, Özel'i, bugünkü TBMM kavgasına atıf yaparak 'Burnunu kırmışlar, nasıl üzüldüm' sözleriyle hedef aldı. Özel'den yanıt gecikmedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2021 Çarşamba, 20:52
Melih Gökçek Özgür Özel'i hedef aldı: Özel'den tepki gecikmedi
Abone Ol google-news

TBMM'deki 2022 bütçe görüşmeleri gergin bir havada devam ederken; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakaretleri sonrası CHP'li ve AKP'li vekiller arasında kavga çıkmıştı.  

Çıkan kavga sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i hedef aldı. 

Gökçek, Özel'in pazar günü burnunda ameliyat olduğunu açıklamasına rağmen ''Özgür burnunu kırmışlar, nasıl üzüldüm anlatamam'' Gökçek, ''Soylu'nun ahımı tuttu acaba? Ne dersin Özer?'' ifadelerini kullandı. 

Gökçek'in paylaşımı şe şekilde:

Özgür burnunu kırmışlar… Nasıl üzüldüm anlatamam…Bana, sana yumruğu atanı söyle ben ona söyleyeceğimi biliyorum… Aklıma Süleyman Soylu’ya “burnundan fitil fitil getirmezsem namertim” lafın geldi. Şimdi senin burnundan gelince, Soylu’nun ahı mı tuttu acaba. Ne dersin Özer?

SOYLU'DAN CEVAP GECİKMEDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Gökçek'in paylaşımına sert bir dille yanıt verdi. Özel "Tüm Meclis, tüm Türkiye 4 gün önce geçirdiğim bir ameliyat nedeniyle burnumun bandajlı olduğunu biliyor. Bir sağlık konusunu bile böylesi bir yalanla çarpıtabilecek kadar alçalabilene adı üstünde “Melih Gökçek” denir" ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ OTURUMLARA BANDAJLA KATILMIŞTI 

Özel, pazartesi günü başlayan bütçe görüşmelerine ilk günden itibaren burnundaki bandaj ile katılıyordu. Özel ayrıca bugün Meclis'teki kavga sonrasında yaptığı basın toplantısında da burun ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler