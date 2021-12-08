Melih Gökçek Özgür Özel'i hedef aldı: Özel'den tepki gecikmedi

08 Aralık 2021 Çarşamba, 20:52

TBMM'deki 2022 bütçe görüşmeleri gergin bir havada devam ederken; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakaretleri sonrası CHP'li ve AKP'li vekiller arasında kavga çıkmıştı.

Çıkan kavga sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevden alınan eski Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i hedef aldı.

Gökçek, Özel'in pazar günü burnunda ameliyat olduğunu açıklamasına rağmen ''Özgür burnunu kırmışlar, nasıl üzüldüm anlatamam'' Gökçek, ''Soylu'nun ahımı tuttu acaba? Ne dersin Özer?'' ifadelerini kullandı.

Gökçek'in paylaşımı şe şekilde:

Özgür burnunu kırmışlar… Nasıl üzüldüm anlatamam…Bana, sana yumruğu atanı söyle ben ona söyleyeceğimi biliyorum… Aklıma Süleyman Soylu’ya “burnundan fitil fitil getirmezsem namertim” lafın geldi. Şimdi senin burnundan gelince, Soylu’nun ahı mı tuttu acaba. Ne dersin Özer?

ÖZGÜR BURNUNU KIRMIŞLAR…

NASIL ÜZÜLDÜM ANLATAMAM…



BANA,SANA YUMRUĞU ATANI SÖYLE BEN ONA SÖYLEYECEĞİMİ BİLİYORUM…



AKLIMA SÜLEYMAN SOYLU’YA “Burnundan fitil fitil getirmezsem namertim” LAFIN GELDİ.



ŞİMDİ SENİN BURNUNDAN GELİNCE, SOYLU’NUN AHIMI TUTTU ACABA.



NE DERSİN ÖZER? pic.twitter.com/Aa2alwnv0e — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) December 8, 2021

SOYLU'DAN CEVAP GECİKMEDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Gökçek'in paylaşımına sert bir dille yanıt verdi. Özel "Tüm Meclis, tüm Türkiye 4 gün önce geçirdiğim bir ameliyat nedeniyle burnumun bandajlı olduğunu biliyor. Bir sağlık konusunu bile böylesi bir yalanla çarpıtabilecek kadar alçalabilene adı üstünde “Melih Gökçek” denir" ifadelerine yer verdi.

Tüm Meclis, tüm Türkiye 4 gün önce geçirdiğim bir ameliyat nedeniyle burnumun bandajlı olduğunu biliyor.



Bir sağlık konusunu bile böylesi bir yalanla çarpıtabilecek kadar alçalabilene adı üstünde

“Melih Gökçek” denir. https://t.co/UDIo5prg6B — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 8, 2021

ÖNCEKİ OTURUMLARA BANDAJLA KATILMIŞTI

Özel, pazartesi günü başlayan bütçe görüşmelerine ilk günden itibaren burnundaki bandaj ile katılıyordu. Özel ayrıca bugün Meclis'teki kavga sonrasında yaptığı basın toplantısında da burun ameliyatı geçirdiğini açıklamıştı.