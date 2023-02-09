Ankara İtfaiyesi 200 depremzedeyi kurtardı
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Kahramanmaraş'ta ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Ankara İtfaiyemiz 200'den fazla depremzedeyi kurtardı, ayağınıza taş değmesin. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor” mesajını yayınladı.
Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve Türkiye'nin 10 ilinde yıkıma neden olan 6 Şubat’taki iki ayrı depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, afet bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı çalışanlarına ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, sosyal medya hesabından şu mesajı yayımladı:
“Kahramanmaraş'ta ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Ankara İtfaiyemiz 200'den fazla depremzedeyi kurtardı, ayağınıza taş değmesin. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu vesileyle afet bölgesindeki tüm kurtarma ekiplerine saygılarımı sunuyorum.”
Yavaş’ın ASKİ çalışanlarına ilişkin yayınladığı mesaj da şöyle:
“Mesai arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. ASKİ ekiplerimiz enkaz altındaki yaşam belirtilerini akustik dinleme yöntemiyle tespit ediyor.”
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