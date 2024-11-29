Ankara Kitap Fuarı 21. Kez kapılarını açtı

Yayınlanma: 29.11.2024 - 17:07

Güncelleme: 29.11.2024 - 17:07

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium'da kitapseverlerle buluştu. 800’ü aşkın yazarın katılımıyla gerçekleşen fuarın bu yılki onur konuğu, psikiyatrist ve yazar Kemal Sayar oldu. Fuarın uluslararası konuğu Azerbaycan Türkü yazar Nizami Jafarov, konuk ülkesi ise Azerbaycan olarak belirlendi.

10 GÜN BOYUNCA ZİYARETE AÇIK



Hafta içi öğrenci, öğretmen ve engelli bireylerin ücretsiz olarak ziyaret edebileceği fuar, 10 gün boyunca her gün 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.







Fuarın onur konuğu Kemal Sayar, Ankara’nın bir kültür şehri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Ankara Kitap Fuarı'nda onur konuğu olmaktan gurur duydum. Üniversite eğitimimi bu şehirde aldım. Ankara, Anadolu’da kültürün kalbinin attığı bir şehirdir. Kitap okumak, insanın kendisine meydan okumasıdır; bildiği ezberlerden kurtulması, dünyasını genişletmesidir. Bu fuarın Ankara’ya bir gönül ve zihin ziyafeti getireceğine inanıyorum. Farklı görüşlerden yayınevlerini ve insanları bir araya getiren eşsiz bir ortam sunuluyor.”

ANKARALILAR KİTAPLARA YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR



Fuara gelen ziyaretçilerden Melike Erol, etkinlikten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

“Fuarı çok çeşitli buluyorum. Hem yayınevi hem de eser ve yazar açısından oldukça zengin. İmza günleri ve sohbetler de düzenleniyor. Her sene 2-3 kez fuara geliyorum. Ankaralılar kitaplara çok düşkün. Özellikle okullar otobüslerle öğrencileri getirerek etkinliğe büyük katılım sağlıyor.”