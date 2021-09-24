Ankara Kulübü Derneği'yle seymenler yeni yönetimini seçecek
Seymenlik geleneğini yaşatmak için kurulan Ankara Kulübü Derneği yarın yapılacak olağan genel kurulda, yeni yönetimini seçecek.
Ankara Kulübü Derneği'nin mevcut genel başkanı Metin Özaslan ile Gölbaşı Şube Başkanı Uğur Okman yeni dönem için adaylıklarını açıkladı.
Seymenlik geleneğini 19. yüzyıldan bu yana taşıyan, geleneğin ve değerlerinin yaşatılması yönelik çalışmalar yapan derneğin olağan genel kurulu, yarın Yenimahalle’deki Ankara Konağı’nda toplanacak. İki listenin yarışacağı seçimde, 2002’den bu yana yönetim kurulunda yer alan ve 2009’dan itibaren genel başkanlık görevini yürüten Metin Özaslan, başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı. Özaslan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ankara Konağımızda gerçekleştireceğimiz genel kurulumuza tüm üyelerimizi ve dostlarımızı bekliyoruz” dedi. Genel kurulda Özaslan ile birlikte Ankara Kulübü Derneği Gölbaşı Şube Başkanı Uğur Okman’ın listeleri yarışacak.
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