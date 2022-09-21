Ankara metrosunda raylara atlayan şahıs yaralı olarak kurtarıldı
Batıkent-Kızılay Metro Hattı Ostim İstasyonu’nda bir kişi raylara atladı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Akşam saatlerinde Batıkent-Kızılay Metro Hattı Ostim İstasyonu’nda yaşanan olayda istasyonda bekleyen şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle raylara atladı.
Raylara atlayan şahıs, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.
Şahıs hastaneye kaldırılırken yaşanan olay nedeniyle Batıkent-Kızılay Metro Hattı arasındaki seferler bir süre durduruldu.
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