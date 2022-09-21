Ankara metrosunda raylara atlayan şahıs yaralı olarak kurtarıldı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 09:35

Akşam saatlerinde Batıkent-Kızılay Metro Hattı Ostim İstasyonu’nda yaşanan olayda istasyonda bekleyen şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle raylara atladı.

Raylara atlayan şahıs, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Şahıs hastaneye kaldırılırken yaşanan olay nedeniyle Batıkent-Kızılay Metro Hattı arasındaki seferler bir süre durduruldu.



