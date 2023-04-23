Ankara Valiliği'nden 23 Nisan'da 'sağanak' uyarısı
Ankara Valiliği, kentte beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği'nden yurttaşlara sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; 23 Nisan 2023 Pazar günü yurdun batı bölgelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle ve akşam ilk saatlerde ilimizin güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
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