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Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği, kent genelinde yarından itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

DHA
Yayınlanma: 31.05.2023 - 13:45
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
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Ankara Valiliği tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.

Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yarın (perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ilimiz ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


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