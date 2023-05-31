Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
Ankara Valiliği, kent genelinde yarından itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Ankara Valiliği tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı yapıldı.
Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yarın (perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ilimiz ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Siz kime saldırdığınızı biliyor musunuz?
- Bankalar KKM'de prim ödemeyi durdurdu!
- Gözler asgari ücret zammında: 'Alt sınır belirlendi'
- Alman Sol Partisi'nden Türkiye için 'vize' açıklaması
- Seçim sonrasını beklemiş: Yandaş yazardan seri itiraflar
- Selvi'nin siyasi yasak iddiasına İBB'den jet yanıt
- Sarıgül, Kılıçdaroğlu ile görüştü: Neler konuşuldu?
- Eğlence masasında kız çocuğunu oynattılar!
- Dolar durdurulamıyor! Tarihi rekor
- Demirtaş'tan dikkat çeken 'HDP' analizi