Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı uyarıda bulundu.

DHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 14:41
Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; 28.05.2024 Salı günü Ankara il genelinde beklenen gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


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